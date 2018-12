Verkeerde vliegtuigen op de verkeerde plek, wapens in het verkeerde theater en tanks die dat moment nog niet bestonden. Battlefield V neemt gamers op fraaie wijze mee naar de Tweede Wereldoorlog, maar een volledig correcte voorstelling van de feiten is het schietspel niet.

Vooral nadat de eerste trailer van Battlefield V verscheen, was er de nodige kritiek op zaken die historisch gezien niet accuraat zijn. Het schietspel wordt door de makers ook niet als dusdanig neergezet. Wat zijn de opvallendste zaken die niet kloppen? We richten ons in dit overzicht op de singleplayermodus.

Voor de losse missies beginnen, is er een introductiegedeelte. Daarin beland je als gamer in het Noorwegen van 1940. Hier gaat al een aantal dingen fout. Zo springen de Britse soldaten uit Dakota's, waar de Royal Air Force in 1940 nog niet over beschikte. Op de grond is het hoofdwapen de stengun, die in 1940 nog op de tekentafel lag. Ook dragen de Britse soldaten uniformen en helmen die erg Amerikaans lijken - en zeker niet op de Britse pakken uit die tijd.

Noorwegen, 1940, met de stengun, die toen nog niet in gebruik was.

In het eerste vuurgevecht komt de voorliefde voor automatische wapens van de makers van Battlefield V al naar voren. De Duitsers gebruiken vooral de 'Maschinenpistole 40', beter bekend als de MP40. Het zou realistischer geweest zijn om de meeste soldaten de standaardgeweren Lee Enfield (Brits) en Mauser 98K (Duits) te geven. Dit probleem blijft ook in het verdere verloop van de game terugkeren.

Dit alles staat nog los van dat een dergelijke nachtelijke luchtlanding op Narvik, in ieder geval officieel, nooit heeft plaatsgevonden. Dat de verhalen niet overeenkomen met de geschiedenis is echter een gegeven in Battlefield V.

Tiger-tank in verkeerde jaar

Vervolgens wordt er een stap gemaakt naar Libië, 1941. De speler bestuurt hierbij de befaamde Duitse Tiger Tank. De enorme Tiger heeft inderdaad gediend in Noord-Afrika, maar deed dit pas vanaf 1942. De game is dus een jaar te vroeg, terwijl het jaartal verder niets toevoegt. 'Libya 1942' had dus ook gekund, en was wél correct geweest. De Tiger schakelt vervolgens enkele (vermoedelijk Britse) Sherman-tanks uit, een tank die ook pas in 1942 op het toneel verscheen.

Libië, 1941, met op de achtergrond de Tiger-tank die pas in 1942 operationeel werd.

In de tankgevechten door de hele game gaan licht gepantserde en bewapende 'scout cars' van de geallieerden overigens ook het gevecht aan met de Tiger, terwijl die zich in de realiteit zo snel mogelijk uit de voeten maakten als ze een Tiger zagen. Geen schijn van kans.

De volgende setting is de Slag om de Kasserinepas in 1943, vanuit de ogen van een Franse scherpschutter. Hier valt weinig op aan te merken, los van een Duitse Messerschmitt Me109-jager die overvliegt in de verkeerde kleuren. Dit had een 'Trop'-variant moeten zijn, speciaal voor Duitse campagne in Noord-Afrika.

Tunesië, 1942, met een Messerschmitt Me109 in de verkeerde kleuren.

De Messerschmitt zit ook in de volgende scène, waarin de speler het toestel zelf bestuurt om een groep Britse bommenwerpers aan te vallen. Jaartal: 1943. De Britse bommenwerpers zijn in dit geval Bristol Blenheims, die op dat moment in de oorlog al hadden afgedaan voor zulke missies, zeker omdat de setting overdag is. Volgens de game speelt het luchtgevecht zich af bij Hamburg, wat in 1943 met de Blenheim zeker bij daglicht regelrechte zelfmoord zou zijn geweest. Verkeerde bommenwerpers op het verkeerde moment dus.

Later duikt ook de Britse Supermarine Spitfire op. Omdat het gevecht zich boven Hamburg afspeelt, is ook die verschijning onrealistisch, want de Spitfire haalde met zijn beperkte bereik in 1943 maar net het Nederlandse luchtruim, laat staan het Duitse.

Hamburg, 1943, de Bristol Blenheim tijdens een onrealistisch dagbombardement.

Als slotstuk van de introductie belanden we in het Nijmegen van 1944. Hier valt vooral op dat een Duitse V1, een vliegende bom, ogenschijnlijk wordt ingezet om geallieerde troepen op het slagveld te raken. De V1 was echter lang niet accuraat genoeg om als tactisch precisiewapen te gebruiken.

De missies van de single player zijn zoals je van een schietspel mag verwachten. Hoofdpersonage Billy Bridger neemt deel aan Britse Commando-operaties op Kreta in 1942 om Duitse vliegtuigen te saboteren. Hoewel: neemt deel, hij doet het vrijwel allemaal solo. In deze missie zijn het vooral de wapens die opvallen. Zo zijn de Sturmgewehr 44 (44 slaat op 1944, en dus niet 1942) en de Panzerfaust (gebruikt vanaf 1943) beschikbaar. Ook zou een grotere diversiteit aan Duitse vliegtuigen (nu zien we alleen de Junkers Ju 87 'Stuka') realistischer geweest zijn.

Fallschirmjägergewehr 42 duikt overal op

Missie twee wordt beleefd vanuit de ogen van een Senegalese 'Tirailleur', een soldaat die vecht voor het Franse leger. In deze missie is het opvallendste wapen dat veel terug te vinden is het Fallschirmjägergewehr 42, of FG42. Dit automatische wapen werd door de Duitsers speciaal ontwikkeld voor de luchtlandingstroepen van de Luftwaffe, de Fallschirmjäger. Die troepen zitten zelf verder niet in de game, terwijl het (relatief zeldzame) wapen dat alleen door hen werd gebruikt wel overal opduikt.

Dit wapen heeft wel het originele telescoopvizier, terwijl veel wapens als de legendarische Thompson Submachinegun een veel te modern vizier hebben dat rechtstreeks uit moderne schietspellen lijkt te komen. Zoiets bestond nog niet in de Tweede Wereldoorlog.

Dergelijke te moderne vizieren zijn door de hele game te vinden.

De derde missie speelt zich af in Noorwegen en is gericht tegen het Duitse 'zwaar water', ofwel dideuteriumoxide, dat daar wordt geproduceerd om uiteindelijk een kernwapen van te maken. Aan dit verhaal hebben de makers van de game volledig hun eigen draai gegeven, dus historisch gezien klopt er niets van. Los daarvan, en de verkeerde wapens die ook elders in de game voorkomen, valt er weinig op deze missie aan te merken.

Overal tanks met raketwerper

Tot slot kruipt de gamer weer in de huid van een Duitser, en keert ook de Tiger-tank terug. Nu in 1945 in Duitsland, dus voor het eerst in de juiste setting.

Ook hier duikt een wapen op dat de makers waarschijnlijk bewonderen, maar niet helemaal in de setting past, zeker niet in deze hoeveelheid: de T34 Calliope. Dit is een Amerikaanse Sherman-tank met een grote raketwerper (zestig buizen) erop gemonteerd. Hiervan zijn er slechts tweehonderd gemaakt, waarvan er veel nooit in actie kwamen, laat staan in een straatgevecht zoals in Battlefield V.

Duitsland, 1945, met de T34 Calliope door het vizier van de Tiger-tank.

Onder de streep zijn er veel zaken die niet kloppen in Battlefield V, wat door de makers ook wordt verdedigd met de keuze voor 'fun over facts'. Toch zouden een aantal dingen al correcter geweest zijn met bijvoorbeeld het juiste jaartal of het juiste wapen op het juiste moment. Zeker omdat bepaalde wapens die in een setting correct waren geweest, later wél in de game voorkomen.