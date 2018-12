Een groep tieners verdient duizenden euro's door online accounts in de game Fortnite te hacken en door te verkopen.

Dat blijkt uit onderzoek van de BBC, dat met twintig van deze hackers sprak.

De hackers dringen binnen op de online accounts van anderen, waarna ze kijken wat de spelers in het spel hebben bemachtigd. Accounts met zeldzame voorwerpen leveren op de zwarte markt honderden euro's op. Deze accounts hebben speciale skins of voorwerpen die spelers in het spel kunnen gebruiken.

In veel gevallen kopen de hackers lijsten met gelekte wachtwoorden en gebruikersnamen bij andere games en websites. Vervolgens kijken ze of deze accounts ook bij Fortnite worden gebruikt.

18.000 euro in zeven maanden tijd

Eén 14-jarige hacker zegt in één dag te zijn binnengedrongen op meer dan duizend accounts. Een 17-jarige jongen uit Slovenië heeft in zeven maanden bijna 18.000 euro verdiend. Meerdere andere hackers zeggen veel geld te hebben verdiend met de accountverkoop.

Fortnite is één van de populairste games van het moment en wordt door meer dan 200 miljoen mensen gespeeld. Spelers worden op een eiland gedropt en moeten elkaar neerschieten, totdat er nog maar één iemand over is.