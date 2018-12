De nieuwe Switch-game Super Smash Bros. Ultimate is volgens Nintendo de snelst verkochte Nintendo-game voor thuisconsoles.

Nintendo schrijft maandag over het record in een persbericht, maar maakt geen specifieke aantallen bekend. Volgens het bedrijf gaat het om het aantal verkochte exemplaren in de eerste drie dagen nadat het spel werd uitgebracht.

Het bedrijf laat weten dat van Super Smash Bros. Ultimate in Europa tijdens de eerste drie dagen ruim 30 procent meer exemplaren zijn verkocht dan van Mario Kart Wii. Daarvan is ook niet bekend hoeveel exemplaren er in de eerste paar dagen werden verkocht. Uiteindelijk verkocht Nintendo wereldwijd ruim 37 miljoen exemplaren van dat spel.

Super Smash Bros. Ultimate brak volgens Nintendo niet alleen het record in winkels, maar ook het record in de eShop. Volgens het bedrijf is het de snelst verkochte Nintendo-game voor een thuisconsole. Dit betekent dat er mogelijk games voor de handhelds van Nintendo zijn die sneller werden verkocht.

Uit de recentste cijfers van Nintendo blijkt dat Super Mario Odyssey de bestverkochte Nintendo-game voor de Switch is. Er zijn ruim twaalf miljoen exemplaren over de toonbank gegaan. Daarna volgen Mario Kart 8 Deluxe (11,7 miljoen) en The Legend of Zelda: Breath of the Wild (10,3 miljoen).