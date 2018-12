De Nederlandse gamestudio Guerrilla Games werkt aan een een nieuw spel met een grote open wereld.

Dat staat in een vacature van het bedrijf. Daarin wordt gezocht naar een nieuwe programmeur die meewerkt aan een "epische nieuwe openwereldgame".

Guerrilla Games bracht in 2017 de PlayStation 4-game Horizon Zero Dawn uit. Hierin moeten spelers door een prehistorische wereld met robots rondreizen. Het spel won meerdere prijzen en werd ruim zeven miljoen keer verkocht.

Het bedrijf werkt sindsdien aan een nieuwe game, maar heeft daar nog niks over bekendgemaakt. De vacature is een eerste hint naar naar wat het spel precies moet worden.

In een openwereldgame kunnen spelers vrij rondreizen door een grote spelwereld. Dat was ook mogelijk in Horizon Zero Dawn. Het is echter nog niet duidelijk of het nieuwe spel een vervolg zal worden.

Guerrilla Games heeft nog niet op de geruchten gereageerd.