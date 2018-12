De Amerikaanse acteur Alfonso Ribeiro daagt Epic Games, het bedrijf achter het schietspel Fortnite, voor de rechter. Ook ontwikkelaar 2K Games van basketballgame NBA 2K is aangeklaagd.

"Epic heeft verzuimd om meneer Ribeiro te compenseren of zelfs maar toestemming te vragen om zijn gelijkenis en iconische intellectueel eigendom te gebruiken", zegt de advocaat van de voormalige acteur uit de sitcom The Fresh Prince of Bel-Air tegen TMZ.

Volgens de acteur hebben de bedrijven een bekende dansbeweging van zijn personage Carlton Banks uit The Fresh Prince of Bel-Air gestolen en in hun game verwerkt.

Het schietspel Fortnite biedt spelers de mogelijkheid om hun personage een dansbewegingen te laten uitvoeren. De beweging Fresh, die gebaseerd zou zijn op de 'Carlton Dance' uit The Fresh Prince of Bel-Air, is sinds januari 2018 beschikbaar.

Begin december werd bekend dat Epic Games ook wordt aangeklaagd door de Amerikaanse rapper 2 Milly. Ook hij beweert dat in Fortnite een door hem bedachte dansbeweging te vinden is.