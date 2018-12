Nintendo stopt met het maken van de NES en SNES Classic. De kleine versies van klassieke spelcomputers waren de afgelopen tijd een groot succes voor Nintendo.

De NES en SNES Classic worden nog tot en met de feestdagen verkocht. Als ze daarna uitverkocht zijn, zijn ze ook echt op, zegt de Amerikaanse Nintendo-topman Reggie Fils-Aimé in gesprek met The Hollywood Reporter.

Het is niet duidelijk of ook de Europese voorraad van de kleine spelcomputers bijna op is, en niet meer wordt aangevuld.

Nintendo bracht de NES Classic Mini in 2016 uit. De kleine versie van de eerste spelcomputer van Nintendo bevat dertig ingebouwde games en is met hdmi op moderne tv's aan te sluiten. De NES Classic was direct uitverkocht en pas na ruim een jaar weer leverbaar.

In 2017 verscheen de SNES Classic Mini, met 21 ingebouwde games. Ook die kleine spelcomputer was een succes. Concurrent Sony bracht onlangs een vergelijkbare miniversie van de eerste PlayStation uit.

Eerder waren er geruchten dat Nintendo na de NES en SNES ook een kleine versie van de derde spelcomputer zou maken, de Nintendo 64. Die geruchten werden door Nintendo echter snel ontkracht.