Een videostreamer die livebeelden uitzond van de game Fortnite is gearresteerd, omdat hij zijn zwangere partner in de uitzending sloeg.

De mishandeling vond buiten het beeld van de camera plaats maar was wel te horen. Na een hard geluid roept de vrouw dat ze niet in het gezicht geslagen wil worden.

In de stream op het videoplatform Twitch waren ook twee jonge kinderen te horen. Een van hen begon op een later moment te huilen. Het is onduidelijk hoeveel mensen precies naar de uitzending keken, omdat die inmiddels offline is gehaald.

Kort na het voorval in de video werd aangifte tegen de man gedaan. Hij werd op dezelfde dag nog gearresteerd. De man is volgens Newsweek inmiddels op borgtocht vrijgelaten, maar mag voorlopig niet in de buurt van zijn partner komen.

Hacker breekt in bij Twitch-streamer

Een hacker die opereert onder de naam Cylints plaatste na de uitzending het meestgebruikte wachtwoord van de Twitch-streamer online. Daarnaast brak hij in op zijn Fortnite-account om al zijn skins in de game te retourneren. Hij deelde het IP-adres van de streamer met de lokale politie.

Op die manier probeerde de hacker de man online te straffen. Achteraf beweerde de hacker op geen enkele manier de wet te hebben overtreden.