De online gamewinkel van Fortnite-maker Epic Games is geopend. Met de winkel gaat de ontwikkelaar de concurrentie aan met het veelgebruikte platform Steam.

De opening werd door Epic Games aangekondigd in een bericht op de website. Het aanbod van de winkel is vooralsnog beperkt.

Via de Epic Games Store biedt de ontwikkelaar zijn eigen gratis spellen aan, zoals Fortnite en Unreal Tournament. Daarnaast verkoopt het bedrijf ook games van derden.

Daarbij gaat het om Hades van Supergiant Games, Ashen van Annapurna/A44 en Hello Neighbor: Hide and Seek van ontwikkelaar tinyBuild.

Via de winkel zal in 2019 elke twee weken een game gratis te downloaden zijn. Ook in de laatste weken van 2018 maakt de winkel gratis spellen beschikbaar. Het eerste gratis spel is de onderwatergame Subnautica. Die is van 14 tot en met 27 december te downloaden. Daarna volgt de bekende platformgame Super Meat Boy.

De online gamewinkel is beschikbaar op de pc en Mac. Ontwikkelaars die hun games via Epic Games verkopen, krijgen 88 procent van de opbrengst. Bij concurrenten ligt dat percentage op 70 procent.