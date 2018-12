De nieuwe Far Cry-game heet Far Cry: New Dawn en lijkt een directe opvolger van Far Cry 5 te worden.

De cover van de Xbox One-versie van de nieuwe Far Cry-game lekte uit via forumsite Reddit.

Op de cover is de titel Far Cry: New Dawn te zien. Er staan twee gewapende vrouwen op. Een van hen heeft een wapen dat zaagbladen lijkt af te vuren.

Vervolg op Far Cry 5

Dat wapen was ook al te zien in de eerste teaservideo die ontwikkelaar Ubisoft woensdag deelde. De vrouwen zitten bovendien in een veld vol roze bloemen, die ook in de trailer voorkomt.

Op de achtergrond zijn een kerk en een aan het dak van een auto gebonden man te zien. De man lijkt sterk op de slechterik uit Far Cry 5, het spel dat draaide om een gewelddadige gelovige bende in de Amerikaanse staat Montana.

Tijdens The Game Awards, in de nacht van donderdag op vrijdag, wordt meer informatie over de nieuwe Far Cry-game onthuld.