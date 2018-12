De persoonsgegevens van mensen die de game Fallout 76 spelen zijn door een softwarefout gelekt.

Dat erkent uitgever Bethesda in een bericht op Twitter. "Door een fout op onze klantenservicewebsite konden klanten per ongeluk andermans tickets inzien", schrijft het bedrijf. In de tickets stonden klachten en vragen die spelers bij Bethesda hadden ingediend.

In de tickets stonden ook persoonlijke gegevens van spelers, waaronder gebruikersnamen, contactgegevens en aankoopbewijzen.

Het is niet bekend hoeveel gegevens precies inzichtelijk waren. Bethesda zegt dat slechts een "beperkt aantal klanten" toegang had tot de data. Een woordvoerder van het bedrijf kon niet meteen vertellen of er ook gegevens van Nederlanders in te zien waren.

Het datalek volgt na meerdere problemen rond het spel. Recent schorste Bethesda nog spelers die actief op jacht gingen naar homoseksuele spelers. Daarnaast ligt het bedrijf onder vuur omdat een dure editie niet de tas bevatte die aan kopers beloofd was.