De Europese uitgever THQ Nordic heeft de rechten gekocht voor het gewelddadige racespel Carmageddon.

Dat heeft het gamebedrijf in bekendgemaakt in een korte verklaring.

De rechten zijn gekocht van het Britse Stainless Games, de originele ontwikkelaar van de Carmageddon-spellen.

THQ Nordic is een Oostenrijkse uitgever die spellen van meerdere kleinere studio's uitgeeft. Het is ook het moederbedrijf van uitgevers Koch Media, Deep Silver en Ravenscourt.

De eerste Carmageddon verscheen in 1997. In de game moesten spelers tijdens een race zoveel mogelijk voetgangers aanrijden. Er verschenen meerdere vervolgen, waarvan het laatste deel in 2017 uitkwam.

Politieke discussies over Carmageddon

Het origineel leidde in de jaren '90 tot veel discussie over geweld in games. Kamerleden van het CDA vroegen de minister toen of de verkoop van het spel niet verboden moest worden, maar toenmalig minister van Justitie Sorgdrager zag daar geen reden voor.

In Duitsland werd de verkoop van Carmageddon wel aan banden gelegd. Daar verscheen een aangepaste versie van het spel, waarin voetgangers door robots waren vervangen.