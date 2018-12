Streamingdienst Netflix heeft een op Minecraft gebaseerde game uitgebracht. Deze kan worden bediend met de afstandsbediening van de televisie.

In het spel volgen spelers personages in de wereld van Minecraft, een bouwspel uit 2009 dat een grote hit werd. De stemmen in de game zijn ingesproken door Patton Oswalt, Sean Astin en Catherine Taber.

Minecraft: Story Mode lijkt een gewone animatieserie op Netflix. Op bepaalde punten in het verhaal moeten spelers keuzes maken die het verhaal van de afleveringen beïnvloeden. Hierdoor kunnen verschillende spelers net andere ervaringen hebben.

Het spel werd eerder al ontwikkeld en op computers en gameconsoles uitgebracht door Telltale Games, waarvan recent het merendeel van het personeel ontslagen is. Een klein team werkte nog aan een Netflix-versie van het spel.

Laatste twee afleveringen verschijnen in december

Netflix heeft drie afleveringen uitgebracht die tussen de 38 en 94 minuten lang zijn. Op 5 december zullen de laatste twee afleveringen verschijnen.

Netflix bracht al eerder een vergelijkbaar spel uit. In Puss in Boots: Trapped in an Epic Tale moesten spelers ook keuzes binnen het verhaal maken.