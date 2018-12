De Stichting Herdenking 14 mei 1940 wil Battlefield V mogelijk gaan inzetten om jongeren te informeren over de Tweede Wereldoorlog.

De Stichting organiseert elk jaar de herdenking van het bombardement van Rotterdam. Organisatoren overwegen Battlefield V te gebruiken om jongeren te leren dat Rotterdam er voor het bombardement uitzag zoals in het spel.

"We zijn geen fan van oorlogsgames", zegt een woordvoerder. "Het is nooit leuk om een game te zien over de verwoesting van de stad, die zo erg is geweest. Maar misschien kan het juist de ogen openen. Het feit dat deze game zich deels in Rotterdam afspeelt, vestigt de aandacht hierop bij een groep die wij als stichting moeilijk bereiken."

Het is nog niet duidelijk of Battlefield V daadwerkelijk als les wordt opgevoerd. Tegenstanders stellen dat de game niet realistisch genoeg is. "Oorlog is gruwelijk en wreed en de werkelijkheid kan gelukkig niet benaderd worden", zegt onderzoeker Marc van Berkel, gespecialiseerd in nationaalsocialisme en de Holocaust. "Angst, trauma's en de continue dreiging kun je niet nabootsen."

Battlefield V verschijnt op 20 november voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.