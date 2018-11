Het spel Harry Potter: Wizards Unite van gameontwikkelaar Niantic is uitgesteld tot 2019.

Dat maakt Niantic woensdag bekend op het blog. Wanneer het smartphonespel precies verschijnt, is niet duidelijk.

Harry Potter: Wizards Unite had eigenlijk nog dit jaar uit moeten komen. Niantic heeft niet gezegd waarom het spel vertraagd is.

Het is niet duidelijk hoe het spel er precies uit gaat zien. Wel is bekend dat Wizards Unite in enkele basisfuncties lijkt op Pokémon Go, de hitgame van Niantic uit 2016. Zo moeten spelers op pad gaan om de echte wereld te verkennen en kunnen zij hun smartphone gebruiken om een virtuele laag over de werkelijkheid te zien.

Toverwereld loopt risico in verhaal

Het verhaal van Wizards Unite speelt zich af na de populaire boekenreeks van schrijfster J.K. Rowling, blijkt uit een promotionele website voor het spel. Het verhaal van de boekenreeks eindigt in 1998 met de Slag om Zweinstein.

Uit de website blijkt dat de tovernaarswereld opnieuw gevaar loopt om ontdekt te worden door dreuzels (mensen die niet kunnen toveren), omdat magie in de dreuzelwereld verschijnt. "We vrezen dat het slechts een kwestie van tijd is voordat zelfs de meest onverschillige dreuzel er lucht van krijgt", valt er te lezen.

"We roepen alle heksen en tovenaars op te helpen om de calamiteit te bestrijden, of het risico te lopen dat de slechtste tijd sinds Jeweetwel (een verwijzing naar Voldemort, de voornaamste antagonist uit de Harry Potter-boeken, red.) is aangebroken."

Volgens Niantic kunnen spelers in het spel onder meer op zoek naar mysterieuze voorwerpen. Ook kunnen zij toverspreuken leren, fabeldieren tegenkomen en iconische personages tegen het lijf lopen.