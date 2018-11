Het schietspel PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) wordt op 7 december uitgebracht op de PlayStation 4.

Het online schietspel kan alleen gespeeld worden met een PlayStation Plus-abonnement, maakt het bedrijf dinsdag bekend.

Het schietspel PUBG maakt gebruik van het populaire battle royale-genre. In deze spelvorm nemen honderd spelers het in een virtueel speelgebied tegen elkaar op. Het doel is om wapens en andere voorwerpen te verzamelen en de andere spelers uit te schakelen.

In Nederland gaat de PlayStation 4-versie van het populaire schietspel 29,99 euro kosten. De Survivor's-editie en de Champion's-editie kosten respectievelijk 49,99 euro en 59,99 euro. Deze uitgebreide versies geven de koper onder meer een aantal van de virtuele betaalmiddelen G-Coins en Battle Points (BP).

Een vroege versie van PlayerUnknown's Battlegrounds werd in maart 2017 beschikbaar op de pc. In december van dat jaar verscheen het spel officieel voor de pc en de Xbox One.