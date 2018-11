Microsoft Studios heeft opnieuw externe gameontwikkelaars overgenomen. Eerder dit jaar nam Microsoft ook al vijf ontwikkelaars van Xbox-games over.

Microsoft heeft de gameontwikkelaars inXile Entertainment en Obsidian Entertainment overgenomen, zo maakte het bedrijf bekend bij zijn Xbox-conferentie X018.

Obsidian is bekend van games als Fallout: New Vegas, South Park: The Stick of Truth en Star Wars Knights of the Old Republic II. inXile is vooral bekend van RPG-series als The Bard's Tale en Wasteland.

Meer exclusieve Xbox-games

Microsoft heeft de afgelopen tijd meerdere gameontwikkelaars overgenomen en bij zijn game-uitgeverij Microsoft Studios gevoegd. Zo maakte het bedrijf in juni bekend dat het vijf ontwikkelaars had ingelijfd, waaronder Forza-ontwikkelaar Playground Games en Undead Labs, bekend van de State of Decay-games.

De Xbox One heeft vergeleken met vooral de PlayStation 4 minder exclusieve games. Microsoft lijkt dat in aanloop naar de volgende generatie spelcomputers te willen veranderen.

De volgende Xbox en PlayStation verschijnen naar verwachting in 2020. Naast de zeven dit jaar overgenomen ontwikkelaars, is Microsoft al langer eigenaar van Halo-ontwikkelaar 343 Industries en Minecraft-maker Mojang.