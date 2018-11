De Chinese game-uitgever Tencent gaat de leeftijd van jonge spelers aan de hand van politiedata controleren en hun maximale speeltijd aan de hand daarvan bepalen.

Zo kunnen Chinese kinderen tot twaalf jaar oud maximaal één uur per dag gamen, meldt The Wall Street Journal.

Techreus Tencent controleert de leeftijd van spelers van zijn mobiele game Honor of Kings in China sinds 2017 aan de hand van politiedata. Eind dit jaar moeten de restricties voor de tien populairste mobiele games van de uitgever gelden. In 2019 gaan de beperkingen voor alle games van de uitgever gelden.

De restricties werden ingesteld nadat Honor of Kings onder Chinese scholieren zo populair werd, dat zij hun huiswerk niet zouden maken.

Onder de nieuwe regels mogen spelers tot twaalf jaar oud maximaal één uur per dag spelen, en niet tussen 21.00 uur 's avonds en 8.00 uur 's ochtends. Spelers tussen de dertien en achttien jaar oud mogen ook 's nachts niet spelen, maar mogen twee uur per dag gamen.

Tencent een van 's werelds grootste game-uitgevers

"De bescherming van minderjarigen is een belangrijke taak waar de hele samenleving goed op let", zegt Tencent in een verklaring. "Tencent heeft een hoge mate van verantwoordelijkheid en verplichting."

Spelers hebben een account van Tencent waarnaar zij hun identiteitsbewijs moeten uploaden, dat vervolgens wordt vergeleken met de database van de politie. Zo wil de uitgever de limiet voor al zijn games laten gelden.

Tencent is als game-uitgever verantwoordelijk voor tal van populaire games. Zo is het bedrijf eigenaar van de maker van PlayerUnknown's Battlegrounds en heeft het een groot aandeel in Epic Games, ontwikkelaar van Fornite.