De kritiek op de nieuwe smartphonegame Diablo Immortal "doet pijn", aldus Blizzard-oprichter Allen Adham.

Dat vertelt Adham in een gesprek met NU.nl.

Gamestudio Blizzard toonde op zijn jaarlijke conferentie Blizzcon zijn nieuwe mobiele spel Diablo Immortal. De onthulling leidde echter tot veelvuldig boegeroep vanuit de zaal, omdat spelers al jarenlang hopen op een nieuwe pc-game in de Diablo-reeks. Het meest recente deel, Diablo 3, verscheen in 2012 voor de pc. In 2014 volgde nog wel de uitbreiding Reaper of Souls.

"Is dit een verkeerd getimede 1 april-grap?", vroeg één fan tijdens een vragenronde in de zaal. Een gebruiker op discussieforum Reddit noemt het "disrespectvol" dat de nieuwe Diablo-game uitgerekend een mobiel spel is.

"We wisten op zich wel dat er gemengde reacties zouden zijn", aldus Adham. "Maar we hadden niet gedacht dat het zo erg zou worden. Het deed echt een beetje pijn toen er boegeroep uit de zaal kwam."

De kritiek op Diablo Immortal had online impact. Discussiefora staan vol met verontwaardigde berichten van spelers die boos zijn omdat hun favoriete gamereeks geen vervolg voor de pc of spelcomputers krijgt. De trailer van het spel op YouTube werd gebombardeerd met 'duimpjes' omlaag, waarmee gebruikers hun onvrede kunnen delen.

'We luisteren naar alle kritiek'

"Ik ga me pas echt zorgen maken als er helemaal geen reactie komt van onze fans", aldus Adham. "Gamers proberen ons een boodschap over te brengen, en die hebben we luid en duidelijk gehoord."

Adham benadrukt dat Diablo Immortal niet de enige nieuwe game in de reeks wordt. "We werken nog steeds aan meerdere Diablo-projecten die in de toekomst zullen verschijnen. We zijn onze pc-fans echt niet vergeten."

'Diablo Immortal is geen kloongame'

Diablo Immortal wordt samen met de Aziatische studio Netease gemaakt. Fans ontdekten kort na de aankondiging dat het spel er nagenoeg hetzelfde uitziet als een eerder spel van diezelfde ontwikkelaar.

Volges Adham is het echter geen regelrechte kopie. "De interface van de game lijkt op de voorganger, maar deze interface gebruikt haast iedere game nu."