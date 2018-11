Gameontwikkelaar Blizzard gaat een remake maken van zijn klassieke strategiespel Warcraft 3.

Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt op zijn jaarlijkse conferentie BlizzCon.

Warcraft 3 was de laatste traditionele game in de reeks die werd uitgebracht voor World of Warcraft. In de game commanderen spelers legers tijdens een oorlog tussen onder andere mensen en orcs.

Warcraft 3 Reforged is een opnieuw ontworpen versie van het originele spel uit 2002. Personages en levels zijn volledig vernieuwd. De game draait in een hogere 4K-resolutie. Daarnaast is de titel voorzien van een nieuwe interface.

De remake verschijnt in 2019.

World of Warcraft Classic komt in de zomer

Het gamebedrijf kondigde ook aan dat World of Warcraft Classic in de zomer van 2019 wordt uitgebracht. Spelers van het online rollenspellen kunnen de game dan spelen zoals hij origineel in 2004 verscheen.

Daarnaast krijgt het online kaartspel Hearthstone een uitbreiding die in het teken van trollen uit Warcraft staat, genaamd Rastakhan's Rumble. Deze wordt op 4 december uitgebracht.

De actiegame Diablo krijgt een mobiele variant genaamd Diablo Immortal. Het spel kan online met anderen worden gespeeld. Een verschijningsdatum voor de game is nog niet bekendgemaakt.

Ook werden nieuwe personages voor andere Blizzard-games gepresenteerd. In Heroes of the Storm kunnen spelers volgend jaar aan de slag als Orphea, een meisje dat samen met een demoon vecht. In Overwatch wordt volgend jaar de vrouwelijke cowboy Ashe toegevoegd.