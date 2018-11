De Amerikaanse zakenman Mario Segale is op 84-jarige leeftijd overleden, melden de BBC en de lokale krant Auburn Reporter vrijdag. Super Mario, een van de succesvolste personages van een videospel, werd naar hem vernoemd.

In de jaren tachtig verhuurde Segale een gebouw aan gamemaker Nintendo. De Japanners hadden een huurachterstand, maar wisten de zakenman over te halen het bedrijf in het pand te laten zitten.

Als dank besloot Nintendo de hoofdpersoon van het eerstvolgende spel naar hem te vernoemen. Dat werd een besnorde, mollige Italiaanse loodgieter met de naam Super Mario. "Ik wacht nog steeds op mijn vergoeding", zei Segale ooit.

Super Mario zat eerst in het spel Donkey Kong en heette toen nog Jumpman. Toen hij een eigen game kreeg, besloot Nintendo dat Jumpman een echte voornaam moest krijgen. Super Mario is een van de succesvolste gameseries aller tijden.

Mario zou eigenlijk Mr. Video gaan heten

Super Mario-bedenker Shigeru Miyamoto had zelf gekozen voor de naam Mr. Video, voordat Nintendo de afspraak met Segale maakte. Later zei Miyamoto dat het personage met een naam als Mr. Video waarschijnlijk niet populair was geworden en "van de aardbodem zou zijn verdwenen".

Super Mario was in eerste instantie een klusjesman. Hij werd later omgedoopt tot loodgieter, omdat veel levels in de games zich ondergronds afspelen en via rioolbuizen worden bereikt. Mario is herkenbaar aan zijn tuinbroek, pet, grote neus en snor.

Dat uiterlijk is in de jaren tachtig gekozen, omdat Miyamoto maar een paar pixels had om Mario mee vorm te geven. De neus en snor maakten Mario ondanks zijn kleine formaat herkenbaar. En door de rode pet hoefde Nintendo geen kapsel te animeren.