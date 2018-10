De game Red Dead Redemption 2 zou het op één na succesvolste verkoopweekend voor een entertainmentproduct aller tijden hebben gehad. Op de eerste plaats staat Grand Theft Auto V, een game van dezelfde maker.

Dat stelt ontwikkelaar Rockstar Games in een dinsdag verspreid persbericht. Het spel zou in het eerste weekend een omzet van 725 miljoen dollar (640 miljoen euro) hebben opgeleverd. Grand Theft Auto V bracht in 2013 in het eerste verkoopweekend 1 miljard dollar op.

Daarmee is Red Dead Redemption 2 een groter financieel succes dan de grootste bioscoopfilms. Avengers: Infinity War wist eerder dit jaar 640 miljoen dollar op te halen in zijn eerste weekend en staat bij films op de eerste plek.

De game wist ook records te breken in de online winkel PlayStation Network. Er is geen enkel spel dat in één dag zoveel is verkocht als de nieuwe Rockstar-titel.

Vooral een financieel succes

Hoewel de game een groter financieel succes is dan films, is het nog de vraag of Rockstar een groter publiek heeft bereikt. Een game is gemiddeld duurder dan een filmkaartje. Red Dead Redemption 2 wordt voor rond de 60 euro verkocht in Nederland.

Red Dead Redemption 2 is een openwereldgame waarin spelers als cowboys erop uittrekken. Later dit jaar krijgt het spel ook een online optie om het tegen anderen op te nemen.

De studio van het spel kwam recent onder vuur te liggen, omdat werknemers stelselmatig moeten overwerken. Dit bevestigden meerdere personeelsleden in gesprek met gamesite Kotaku.