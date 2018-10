Het Vaticaan heeft de populaire smartphonegame Pokémon Go nagemaakt. In de katholieke versie van het spel (Follow JC Go) verzamelen spelers christelijke heiligen.

Net als Pokémon Go-spelers, moeten spelers van de katholieke versie naar locaties in de echte wereld om de game te spelen. Daar vangen ze heiligen. Ze kunnen dan ook lezen waar de heilige om bekendstaat.

Follow JC Go is volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera vorige week aan de paus getoond, die het spel vervolgens zijn zegen heeft gegeven. De app is te downloaden, maar is vooralsnog alleen in het Spaans beschikbaar.

Het spel wordt gebruikt ter bevordering van de evangelisatie en zal worden ingezet tijdens de Wereldjongerendagen in januari 2019. Later verschijnt het spel in andere talen.

Pokémon Go wordt vaker gekopieerd

Pokémon Go is al vaker nagemaakt door andere bedrijven. Bij spellen over The Walking Dead, Ghostbusters en Jurassic World werd eerder hetzelfde gedaan.

Niantic, de ontwikkelaar van Pokémon Go, werkt momenteel aan een eigen kloon. Deze game speelt zich af in het Harry Potter-universum.