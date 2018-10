Werknemers van de studio Rockstar Games moesten in het verleden vaak tachtig uur per week werken, bevestigen meerdere personeelsleden in gesprek met de gamesite Kotaku.

Rockstar Games kwam recent onder vuur te liggen, nadat topman Dan Houser in een interview vertelde dat de studio een paar honderdurige weken heeft gedraaid om het spel af te maken.

Houser kwam later op zijn uitspraak terug, door te zeggen dat de lange weken alleen golden voor een paar medewerkers. Daar reageren de bronnen van Kotaku nu op.

"Ze hebben ons misschien niet gezegd dat we honderd uur per week hoefden te werken", aldus één van de bronnen. "Maar er is zeker geëist dat er tachtigurige weken gemaakt moesten worden."

Op het kantoor van Rockstar in San Diego werd op een bepaald punt een wasdienst aangeboden, omdat personeel niet meer genoeg vrije tijd had om thuis de was te doen.

De gamesite heeft met tientallen werknemers gesproken, van wie velen vertellen dat ze systematisch moesten overwerken. Gemiddeld zouden de geïnterviewden 55 tot 60 uur per week moeten werken. Personeel met een vast contract zou in sommige gevallen niet zijn gecompenseerd voor het overwerk.

De weken met tachtig uur zouden vooral zijn gedraaid tijdens crunchperiodes, periodes waarin personeel in korte tijd extra veel werk moet verzetten.

'Sommige mensen overdrijven over gemaakte uren'

Uit gegevens van Rockstar Games zelf blijkt dat er gemiddeld 42,4 uur per week is gewerkt in 2018. Daarbij is gekeken naar alle vijf kantoren van het bedrijf. "Sommige mensen overdrijven hoeveel uren ze daadwerkelijk hebben gewerkt", zei een vertegenwoordiger tegen Kotaku.

Rockstar kreeg ook kritiek toen het bedrijf werkte aan Red Dead Redemption 1. Een groep bezorgde echtgenotes van personeel plaatste toen een open brief over de werkdruk. Daarin stond dat personeel twaalf uur per dag en zes dagen per week moest werken.