De autoriteiten in China zouden de laatste officiële route voor het uitbrengen van nieuwe games in China hebben geblokkeerd. Het gaat om een manier waarmee ontwikkelaars nieuwe games voor een maand konden aanbieden.

De Chinese overheid geeft bedrijven sinds oktober geen licentie meer om games voor die testperiode van een maand in China op de markt te brengen, meldt persbureau Bloomberg woensdag op basis van anonieme bronnen.

In augstus berichtte Bloomberg dat China de goedkeuring voor nieuwe games heeft stopgezet om het proces te herzien. Het gaat om zowel online games, consolegames als smartphonegames. Uitgevers konden nog wel een licentie krijgen om hun spellen een maand lang te testen.

Voorheen werden de games door het Chinese ministerie van Cultuur gecontroleerd op gevoelige onderwerpen, zoals geweld en gokken. Vervolgens gaf een andere Chinese autoriteit een licentie uit, waarmee het spel op de Chinese markt werd toegestaan. Hoe het proces er in de toekomst uit zal zien, is niet duidelijk.

Grootste gamebedrijf ter wereld lijdt onder maatregel

Het Chinese bedrijf Tencent is sinds januari 1.223 miljard Hongkongse dollar (omgerekend 134,5 miljard euro) aan marktwaarde verloren. Tencent is de grootste uitgever van games ter wereld en is onder meer eigenaar van Riot Games (Leage of Legends) en Supercell (Clash of Clans en Clash Royale).

De herziening van het goedkeuringsproces heeft er onder meer toe geleid dat Tencent geen geld kan verdienen aan het populaire spel PlayerUnknown's Battlegrounds. Het spel is wel goedgekeurd door het Chinese ministerie, maar het bedrijf heeft geen licentie om de game daadwerkelijk op de markt te brengen.