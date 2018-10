Microsoft heeft zijn gamestreamingdienst xCloud onthuld. Gamers zonder Xbox kunnen daarmee vanaf 2019 toch Xbox-games spelen op onder meer mobiele apparaten.

Microsoft is begonnen met het testen van zijn dienst xCloud, meldt het bedrijf maandag. Met de dienst kunnen gebruikers Xbox-games naar hun smartphone of tablet streamen, en spelen met een gekoppelde controller of knoppen op het scherm.

Om dat voor elkaar te krijgen, bouwt Microsoft het binnenwerk van Xbox One-spelcomputers in zijn datacentra. Microsoft heeft Azure-datacentra in 140 landen over de wereld.

Games worden op een Xbox-server in het dichtstbijzijnde datacentrum afgespeeld, waardoor gebruikers volgens Microsoft zonder merkbare vertraging games kunnen spelen.

In 2019 start Microsoft een publieke bètatest van xCloud, wanneer precies is nog niet duidelijk. De dienst wordt ontwikkeld voor zowel huidige 4G-netwerken, als voor het toekomstige 5G.

Ook Google test een gamestreamingdienst

Vorige week kondigde ook Google een gamestreamingdienst aan. Met Google's Project Stream kunnen spelers games spelen in hun Chrome-browser.

Net als bij Microsoft worden ook bij Google de games in datacentra afgespeeld en via internet naar de speler worden gestreamd. Google is in de Verenigde Staten al gestart met een publieke test, waarbij een klein aantal spelers de game Assassin's Creed Odyssey via Chrome kunnen spelen.

Het is nog onduidelijk wat Google verder van plan is met de dienst. In tegenstelling tot Microsoft is Google nog geen gevestigde naam in de wereld van grote games.