Gameontwikkelaar Telltale Games ontsloeg eind september al 90 procent van zijn werknemers. Nu wordt ook in het overgebleven bestand gesneden.

Telltale zou na de grote ontslagronde van eind september nog zo'n 25 mensen hebben overgehouden. Ook die mensen worden nu echter ontslagen, zegt verhaalontwerper Rachel Noel op Twitter.

Noel meldde donderdagavond dat ook haar team volledig is geschrapt en werkt inmiddels niet meer voor de ontwikkelaar. Volgens Noel werken er nog wel een aantal mensen voor Telltale, onduidelijk is hoeveel.

Eerder dit jaar klaagden anonieme werknemers over de slechte werkomstandigheden bij Telltale. Er zouden zeer lange dagen worden gemaakt en van werknemers werd gevraagd vaak en lang over te werken.

Telltale bekend van onder meer The Walking Dead

Telltale Games maakte games die draaiden om het verhaal. Spelers maakten keuzes die impact hadden op het verdere verloop. Delen van het verhaal werden in aparte afleveringen uitgegeven. De studio maakte onder meer de series The Walking Dead, The Wolf Among Us en Minecraft: Story Mode.

Die laatste game zou nog afgerond moeten worden, voor het laatste hoofdstuk van The Walking Dead zou een andere ontwikkelaar gezocht worden.