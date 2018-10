Nieuwe Minecraft-game Minecraft: Dungeons aangekondigd

Mojang presenteerde Minecraft: Dungeons tijdens MineCon.

Minecraft: Dungeons wordt een volledig nieuwe, losstaande game met het uiterlijk van de voorgaande Minecraft-spellen. In deze game staat niet het bouwen van een eigen wereld centraal, maar het verslaan van vijanden in kerkers.

Net als in klassieke dungeon crawler-games is het ook in Minecraft: Dungeons de bedoeling dat spelers in kerkers monsters verslaan en zo steeds nieuwe en betere wapens en uitrusting vinden om moeilijkere kerkers aan te kunnen.

Minecraft: Dungeons kan zowel alleen als met vrienden worden gespeeld. Tot vier spelers kunnen in de game samen een kerker betreden.

​

Nieuwe update voor Minecraft

De game speelt zich volgens Mojang onder meer af in ravijnen, moerassen en mijnen. De eindbaas is de Arch-Illager, een krachtige versie van de grijze Illagers waar spelers in andere Minecraft-games tegen moeten vechten of voor moeten vluchten.

Minecraft: Dungeons verschijnt in 2019 voor de pc. Mojang werkt daarnaast aan nog meer losstaande Minecraft-games, welke titels dat zijn is nog niet bekend.

Mojang kondigde daarnaast de nieuwe grote update voor Minecraft aan. De update Village and Pillage verschijnt in 2019 en voegt nieuwe dieren, dorpelingen en vijanden toe aan Minecraft.