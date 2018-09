Fortnite alsnog speelbaar tussen spelers op PS4 en andere platforms

Het populaire schietspel Fortnite is de eerste PlayStation-game die 'crossplay' met andere consoles ondersteunt. Crossplay is de functie waarmee spelers van verschillende spelcomputers tegen elkaar kunnen spelen.

PlayStation maakt woensdag op zijn blog bekend dat een publieke bèta het mogelijk maakt om met een PlayStation 4-versie tegen mensen te spelen die een Nintendo Switch, Xbox One, PC, Mac of een Android- of iOS-toestel hebben. Met de bèta bekijkt Sony hoe crossplay werkt.

Fortnite ondersteunde crossplay al langere tijd. Alleen PlayStation-bezitters konden daar nog geen gebruik van maken. Begin deze maand zei Sony-directeur Kenichiro Yoshida dat Fortnite niet met spelers op andere consoles speelbaar was, "omdat de game het beste tot zijn recht komt op PlayStation 4".

'Crossplay is tegenwoordig van waarde voor spelers'

Eerder werd op internet geklaagd door PlayStation 4-bezitters, die met hun consoles niet tegen mensen op een Xbox One of Nintendo Switch konden spelen. Sony zegt nu een manier te hebben gevonden om crossplay tussen de PlayStation 4 en andere consoles goed te laten werken.

"Tegenwoordig blijkt het van significante waarde als bepaalde games op verschillende platforms gespeeld kunnen worden", luidt het bericht. "Om de spelervaring voor onze gebruikers intact te houden, openen we het platform."

Onbekend welke games nog meer geschikt worden gemaakt

Het is niet bekend welke games er in de toekomst geschikt worden gemaakt voor crossplay op PlayStation 4. Ook is het onduidelijk wanneer de reguliere versie van Fortnite tegen bezitters van andere platforms gespeeld kan worden.

Fortnite werd in juli 2017 uitgebracht, maar werd populair toen in september de gratis Battle Royale-modus verscheen. Daarin worden honderd spelers tegelijk op een eiland gedropt. Zij nemen het tegen elkaar op totdat er één speler als winnaar overblijft.