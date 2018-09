Ontwikkelaar The Walking Dead-games ontslaat honderden werknemers

Bij Telltale Games werkten naar verluidt 250 mensen, schrijft onder meer gamewebsite Gamasutra. Telltale Games heeft in een bericht op Twitter bekendgemaakt dat er zo'n 25 mensen overblijven, om te voldoen aan afspraken van het bedrijf met het bestuur en partners.

Telltale Games maakte games die draaiden om het verhaal. Spelers maakten keuzes die impact hadden op het verdere verloop. Delen van het verhaal werden in aparte afleveringen uitgegeven. De studio maakte onder meer de series The Walking Dead, The Wolf Among Us en Minecraft: Story Mode.

Directeur Pete Hawley noemt het afgelopen jaar "enorm moeilijk" voor de studio. De ontwikkelaar probeerde een nieuwe weg in te slaan, maar kwam tijd tekort. "We hebben ons beste werk geleverd en we kregen veel positieve reacties, maar het leidde niet tot meer verkopen."

Het is niet bekend wat er gebeurt met games waar de studio nog aan werkte. Daarover zal in de komende weken meer duidelijk worden. Telltale werkte nog aan het laatste seizoen van The Walking Dead.

Telltale Games verkeerde al langer in zwaar weer. Enkele maanden geleden kwam naar buiten dat werknemers verplicht werden vaak over te werken. In november werden al negentig werknemers ontslagen.