De game Spider-Man​ leverde Sony in de eerste drie dagen omgerekend 168,3 miljoen euro op, berekende USA Today. De film haalde in zijn openingsweekend omgerekend bijna 99,5 miljoen euro binnen.

Sony verkocht in het eerste weekend van Spider-Man in totaal 3,3 miljoen exemplaren van het spel, een record voor het bedrijf. Het in mei uitgebrachte spel God of War ging destijds in drie dagen 3,1 miljoen keer over de toonbank.