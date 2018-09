Westerngame Red Dead Redemption 2 krijgt in november online spin-off

Met Red Dead Online kunnen spelers de virtuele wereld van Red Dead Redemption 2 verkennen, maakt ontwikkelaar Rockstar Games woensdag bekend.

Spelers die Red Dead Redemption 2 voor de PlayStation 4 of Xbox One hebben gekocht, krijgen in november automatisch gratis toegang tot de testversie van de online variant. Het offline spel is vanaf 26 oktober in Nederland te koop.

"Hoewel Red Dead Redemption 2 en Red Dead Online dezelfde spelmechanieken en kaart delen, zien we ze uiteindelijk als twee aparte producten", zeggen de makers van Red Dead Redemption tegen IGN.

Door de twee versies apart uit te brengen, denkt Rockstar voor zowel de singleplayer als multiplayer de beste ervaring te kunnen bieden.