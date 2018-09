Nintendo start met online abonnementsdienst voor Switch

Gebruikers kunnen vanaf woensdag voor 4 euro per maand of 20 euro per jaar een abonnement afsluiten. Een familieabonnement voor maximaal acht gebruikers kost 35 euro per jaar.

Het abonnement is voortaan vereist om bepaalde games online tegen anderen te mogen spelen. Voorheen was dat gratis. Voor sommige online games is vooralsnog geen abonnement vereist, waaronder het populaire schietspel Fortnite.

Abonnees krijgen ook toegang tot een verzameling klassieke Nintendo-games, waaronder de eerste Super Mario Bros-game en The Legend of Zelda voor de NES. Deze bibliotheek zal maandelijks worden uitgebreid.

Daarnaast kunnen gebruikers met het abonnement hun spelvoortgang in de cloud opslaan. Hierdoor raken ze hun savegames niet kwijt als de spelcomputer bijvoorbeeld stukgaat of zoekraakt.

Online communiceren met een app

Spelers kunnen bij online games ook met elkaar communiceren, maar hiervoor is een bijbehorende smartphoneapp vereist. Deze app toont ook extra informatie bij games.

Nintendo volgt met het abonnement het voorbeeld van Microsoft en Sony, die ook een maandelijks bedrag vragen voor hun online diensten op de Xbox en de PlayStation.