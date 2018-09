Europese autoriteiten onderzoeken schadelijkheid 'lootboxen' in games

In een gezamenlijk opgestelde brief (pdf) verklaren de zestien toezichthouders dat ze gaan onderzoeken hoe schadelijk onder andere "lootboxen, sociale casinogames en het gebruik van goksystemen in computerspellen zijn voor kinderen".

De verklaring is uitgegeven na een jaarlijkse bijeenkomst van het Gambling Regulators European Forum, waar wordt gesproken over problemen bij het reguleren en handhaven van gokken.

Autoriteiten uit onder meer Nederland, Frankrijk, Spanje, Portugal en Polen hebben het statement ondertekend. De toezichthouders zeggen samen te werken om "eigenschappen van games en sociaal gamen te analyseren".

Het initiatief moet daarnaast zorgen dat nationale wetten en regelgeving worden nageleefd. Daarbij moet de soms vage grens tussen games en gokken duidelijker worden gemaakt.

'Games maken gebruik van goksystemen'

In april van dit jaar bleek dat sommige games de Nederlandse gokregels overtreden met het aanbieden van lootboxen. Spelers kopen zulke virtuele kistjes en krijgen daar willekeurige voorwerpen of upgrades voor terug.

Vaak is vooraf niet duidelijk wat de spelers voor hun geld terugkrijgen. De items zijn soms online te verkopen voor echt geld, waarmee ze een economische waarde krijgen. Zeldzame voorwerpen kunnen voor veel geld worden doorverkocht.

Vorige week is het Belgisch parket een onderzoek gestart naar het aanbieden van lootboxen in FIFA 18 en FIFA 19. Speluitgever EA moest daarmee stoppen, maar doet dat niet. Volgens de uitgever is het aanbieden van pakjes met voetbalkaarten niet vergelijkbaar met gokken.