Nieuwe Animal Crossing en Luigi's Mansion komen naar Nintendo Switch

Nintendo kondigde de nieuwe games aan tijdens zijn Nintendo Direct-presentatie in de nacht van donderdag op vrijdag.

De nieuwe Animal Crossing-game verschijnt in 2019 voor de Nintendo Switch. De laatste titel in de hoofdserie van van Animal Crossing verscheen in 2012.

In de games wonen spelers in een door pratende dieren bevolkt dorp en kunnen zij allerlei voorwerpen verzamelen, taken voor hun buren opknappen en hun hypotheek betalen aan de wasbeer Tom Nook.

Luigi's Mansion en Final Fantasy

Ook heeft Nintendo een nieuwe Luigi's Mansion-game aangekondigd. In de games verkent Mario's broer Luigi steeds enge huizen waar het spookt.

Luigi zuigt de geesten op met een speciale stofzuiger. De originele game verscheen in 2001 voor de GameCube, een vervolg kwam in 2013 op de Nintendo 3DS uit. Het nieuwe derde deel verschijnt in 2019 voor de Nintendo Switch.

Daarnaast komen er hd-versies van klassieke Final Fantasy-games naar de Nintendo Switch. Het gaat om de titels Final Fantasy VII, Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Final Fantasy IX, X en X-2. Geen van die games waren eerder speelbaar op een Nintendo-spelcomputer. Ook deze games verschijnen op een nog onbekend moment in 2019. De game Final Fantasy 15 Pocket Edition is per direct beschikbaar voor Nintendo Switch, Xbox One en PS4.

New Super Mario Bros. en NES-controller

Nintendo bracht eerder al een aantal Wii U-games uit voor de Nintendo Switch. Op 11 januari komt ook New Super Mario Bros. U Deluxe naar de Nintendo Switch. Het spel bevat nieuwe personages en de game New Super Luigi U.

Voor abonnees van de nieuwe onlinedienst Nintendo Switch Online verschijnen er draadloze NES-controllers. Met de dienst kunnen een aantal klassieke NES-games op de Switch worden gespeeld.

De controllers zijn vanaf 19 september te koop voor 59,99 euro voor een set van twee stuks. De controllers werken alleen met de Nintendo Switch Online NES-games, maar kunnen wel op de zijkant van de Switch worden geklikt.

Ook werd een remaster van de PlayStation 2-game Katamari Damacy aangekondigd. In het spel moeten spelers met een bal voorwerpen oprollen, waarmee de bal groeit. Dat begint met propjes en takjes en eindigt met koeien, auto's en uiteindelijk hele steden. Katamari Damacy Reroll verschijnt op 30 november voor Nintendo Switch en pc.