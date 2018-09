Gamecampagne levert Sanquin driehonderd nieuwe bloeddonoren op

Sanquin begon onlangs met een campagne waarbij nieuwe bloeddonoren worden beloond met een speciale skin voor het personage Thresh in de game League of Legends. Dat spel hoort al jaren bij de populairste games ter wereld.

De actie heeft in de eerste twee weken al zo'n driehonderd nieuwe donoren opgeleverd, zegt Sanquin tegen De Telegraaf. De donoren komen vooral uit de categorie mannen tussen de 18 en 35 jaar.

Daarmee is de actie geslaagd, want juist aan jonge mannelijke bloeddonoren is een tekort. "Waar normaal gesproken 75 procent van de aanmelders vrouw is, is nu juist drie kwart man", zegt een woordvoerder van Sanquin.

De bloedbank wil met de actie doorgaan, en ook vanuit onder meer België en de Verenigde Staten zou interesse in de aanpak van Sanquin getoond zijn.

In 2017 had Sanquin in Nederland 331.472 geregistreerde bloeddonoren. Dat aantal daalt al een aantal jaar. Waar Nederland in 2014 nog ruim 22 bloeddonoren per duizend inwoners telde, waren dat in 2017 19,4 donoren per duizend inwoners. Gemiddeld doneren Nederlanders anderhalve keer per jaar bloed.