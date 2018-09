Belgisch OM start onderzoek naar EA om blijvende lootboxen in FIFA

De Belgische Kansspelcommissie besloot dit jaar dat met lootboxen in games de wet overtreden wordt. De commissie eiste daarna dat in België uitgebrachte games ze niet meer mogen bevatten.

EA blijft de lootboxen echter aanbieden in zijn voetbalspellen FIFA 18 en FIFA 19. Spelers kunnen in het spel pakjes kopen, waarin voetbalkaarten zitten om een elftal mee te versterken. Van tevoren weten ze niet welke spelers of upgrades er in de pakjes zitten. Omdat EA er niet mee stopt, is het Brussels parket een onderzoek gestart, schrijft VRT.

In sommige games kunnen spelers lootboxen kopen met echt geld. In de virtuele dozen zitten verrassingen met upgrades voor het spel. Vooraf is niet bekend wat er in zo'n doos zit. De Belgische autoriteit besloot dat het aanschaffen van lootboxen een vorm van gokken is, vanwege "het vermengen van geld en verslaving".

EA zei bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers door te gaan met het aanbieden van de pakjes. Volgens de uitgever is het systeem niet te vergelijken met gokken.

Ook in Nederland werden regels overtreden

In Nederland werd in april door de Kansspelautoriteit besloten dat met het aanbieden van lootboxen gokregels worden overtreden. Het ging daarbij vooral om games waarin spelers op externe marktplaatsen voorwerpen uit lootboxen voor een hoge waarde kunnen doorverkopen.

De Kansspelautoriteit maakte niet bekend om welke games het ging. Er zijn tien games onderzocht, waarvan vier de regels overtraden.