Nintendo gaat valsspelen op Switch tegen door cloudopslag uit te zetten

Nintendo start in de tweede helft van september met zijn online dienst voor de Switch-spelcomputer. Daarmee krijgen bezitters van een Switch bijvoorbeeld toegang tot online multiplayeropties, maar kunnen ze ook hun savegames opslaan in de cloud.

GameInformer ontdekte dat niet alle games die opslagfunctie ondersteunen. Onder meer Pokémon Let's Go Eevee en Pikachu, Splatoon 2, Dark Souls Remastered en FIFA 19 krijgen geen savegames in de cloud .

"In sommige games zou de functie het mogelijk maken om geruilde items terug te krijgen", laat Nintendo in een reactie weten. "Of kunnen spelers teruggaan naar een verloren positie in de ranglijst van een online multiplayergame. Om te zorgen dat iedereen eerlijk speelt, kan de functie voor sommige games zijn uitgeschakeld."

Het bedrijf stelt dat cloudsaves "door de meeste games worden ondersteund".

Het opslaan van voortgang in de cloud is één van de meest aangevraagde functies bij Nintendo. Spelers moeten hun voortgang in spellen nu nog lokaal opslaan. Dat heeft als nadeel dat alles kwijt kan raken als er een fout optreedt in het systeem of als de Switch kapot gaat.