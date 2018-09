Nintendo stelt onthulling nieuwe games uit vanwege aardbeving

De Nintendo Direct stond gepland voor donderdagnacht, maar is vooruitgeschoven naar een later moment. De oorzaak is een aardbeving bij het Japanse eiland Hokkaido, schrijft Nintendo op Twitter.

"Vanwege de zware aardbeving in Hokkaido hebben we besloten om de Nintendo Direct die voor deze week gepland stond uit te stellen", meldt het bedrijf. "We zullen binnenkort bekendmaken wat de nieuwe datum en tijd zullen zijn. Bedankt voor je begrip."

Deze week vielen er zeker twee doden door de aardbeving. Ook raakten 120 mensen gewond.

De Direct stond in het teken van aankomende nieuwe games voor de Nintendo Switch en de Nintendo 3DS. Het is niet bekend wanneer de Direct wordt ingehaald.