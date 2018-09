Amerikaanse gameontwikkelaar brengt Wolfenstein 3D uit in virtual reality

Het spel is vanaf maandag beschikbaar op de HTC Vive, Oculus Rift en andere headsets die draaien op het Windows Mixed Reality-platform van Microsoft, meldt Further Beyond op zijn website.

Wolfenstein 3D VR bestaat vooralsnog uit tien levels, waarin gamers het, net zoals in het origineel, opnemen tegen het naziregime ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Het originele Wolfenstein 3D uit 1992, ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf id Software, wordt gezien als een klassieker. Het was een van de eerste games in het genre first person shooter, waarin gebruikers het spel door de ogen van een personage beleven.