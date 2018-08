Microsoft bevestigt abonnementsdienst voor Xbox One

Dat bevestigde de techgigant maandag door een pagina over het abonnement online te plaatsen, nadat meerdere Amerikaanse media erover berichtten​. Spelers kunnen een abonnement voor twee jaar afsluiten en krijgen daarbij een Xbox One X of een Xbox One S in hun bezit.

Naast de spelcomputer krijgen abonnees tijdens de abonnementsperiode ook toegang tot Xbox Live Gold en de Xbox Game Pass. Met deze abonnementen kunnen spelers onder meer online spelen en krijgen zij toegang tot een bibliotheek aan games van meerdere uitgevers.

Xbox All Access met een Xbox One S gaat in de Verenigde Staten 22 dollar (bijna 19 euro) per maand kosten. De variant met de krachtigere Xbox One X kost 35 dollar (ruim 30 euro) per maand. Microsoft zegt het abonnement in beperkte oplage aan te bieden, maar details daarover ontbreken.

Beschikbaarheid in Nederland

In Nederland kosten het Live Gold- en Game Pass-abonnement respectievelijk 7 euro en 10 euro per maand. Het is vooralsnog onduidelijk of Microsoft het alles-in-eenabonnement ook in Europa gaat aanbieden. Een woordvoerder namens Microsoft kon daar maandagavond tegenover NU.nl niets over zeggen.

Klanten hoeven de Xbox One-spelcomputer na afloop van het abonnement niet bij Microsoft in te leveren. Een gebruiker die besluit om het All Access-abonnement binnen twee jaar op te zeggen, moet het resterende bedrag voor de spelcomputer wel betalen.