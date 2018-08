E-sporters in Dota 2 verslaan kunstmatige intelligentie van Elon Musk

Dat bleek tijdens een wedstrijd die naast het e-sportkampioenschap The International werd georganiseerd, schrijft Wired.

In een pot van 52 minuten wist de kunstmatige intelligentie niet de spelers van het Braziliaanse team paiN te verslaan. Hoewel de computergestuurde spelers hun menselijke tegenstanders vaker konden doden, slaagden ze er niet in om op tijd de bases te verwoesten.

OpenAI is een non-profitorganisatie van Tesla-CEO Elon Musk. Het bedrijf werkt aan kunstmatige intelligentie.

De OpenAI-software van Musk slaagde er eerder deze maand in om wedstrijdcommentatoren in Dota 2 te verslaan. In 2017 was de kunstmatige intelligentie nog de beste speler ter wereld de baas.

In 2016 lukte het een kunstmatige intelligentie van Google om een professionele speler in het bordspel Go te verslaan. Volgens Musk zijn games zoals Dota 2 "veel complexer" dan dit spel.