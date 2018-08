'Microsoft wil Xbox One in abonnementsvorm gaan verkopen'

Dat vertellen bronnen aan Windows Central. Bij het abonnement krijgen klanten de console en toegang tot gamediensten Xbox Live en Game Pass. De dienst zou zich eerst alleen op de Verenigde Staten richten.

Voor 22 dollar per maand krijgen abonnees een Xbox One S-spelcomputer. Betalen ze 35 dollar per maand, dan bevat het abonnement de krachtigere Xbox One X.

Door Xbox Live te bundelen, kunnen de abonnees hun spellen online spelen. Game Pass geeft de klanten toegang tot een Netflix-achtige dienst met games.

Iets goedkoper dan een losse Xbox One

De tweejarige abonnementen zouden iets goedkoper zijn dan de losse aanschaf van een spelcomputer en abonnementen op Xbox Live en Game Pass. Bij de Xbox One S besparen klanten rond de 60 dollar, terwijl bij de Xbox One X 18 dollar minder betaald hoeft te worden

Abonnees hebben na de abonnementsduur hun spelcomputer afbetaald, net zoals bij smartphone-abonnementen vaak het geval is.

Microsoft lijkt steeds meer interesse te hebben in een abonnementsvorm voor spelcomputers. Uit eerdere geruchten bleek dat het techbedrijf nadenkt over een goedkopere console die games alleen kan streamen, waarbij een abonnement vereist is.