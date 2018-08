Basketbalgame NBA 2K aangepast om te voldoen aan Nederlandse gokwet

Dat staat in een verklaring die de uitgever op zijn site heeft gepubliceerd.

"Volgens de Kansspelautoriteit zijn games met zogenoemde 'lootboxen' in strijd met de Nederlandse Wet op de kansspelen als de game-items die ze bevatten overdraagbaar zijn", staat in de verklaring. "Hoewel we het hier niet mee eens zijn, willen we voldoen aan de huidige interpretatie van deze wetgeving door de Kansspelautoriteit."

De ontwikkelaar heeft de zogeheten MyTeam-functie aangepast. Daarmee kunnen gamers pakjes kaarten kopen met willekeurige basketballers voor in een team.

Het is niet langer mogelijk om bemachtigde spelers in de game te verhandelen op een virtuele handelsplaats. Wel kunnen gamers nog steeds virtuele pakjes kopen met echt of virtueel geld.

In België heeft 2K Games ook maatregelen genomen om aan de gokwet te voldoen. Het is daar niet langer mogelijk om de virtuele pakjes met geld te kopen. Spelers moeten in plaats daarvan een virtuele valuta binnen de game sparen om nieuwe upgrades te krijgen.

Sommige lootboxgames zijn verboden

De Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) deed onlangs onderzoek naar zogeheten lootboxgames. Dit zijn spellen waarin echt geld kan worden uitgegeven aan digitale schatkisten met willekeurige beloningen.

Vier van de tien onderzochte games bleken de Nederlandse gokwet te overtreden. Het gaat om spellen waarbij de inhoud van een lootbox kan worden doorverkocht, waardoor de inhoud monetaire waarde heeft.

De KSA maakte niet bekend welke spellen het precies waren. Volgens bronnen zou in elk geval FIFA in overtreding zijn. Die game heeft een vergelijkbaar systeem als NBA 2K, dat tot op heden nog niet is aangepast.