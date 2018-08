Nvidia kondigt nieuwe videokaarten voor gamers aan

Nvidia presenteerde zijn nieuwe videokaarten RTX 2070, RTX 2080 en RTX 2080 Ti tijdens gamesbeurs Gamesom in Duitsland. De kaarten zijn de opvolgers van de GTX 10-serie die Nvidia sinds 2016 verkoopt.

De nieuwe RTX-serie zou tot zes keer sneller presteren dan kaarten uit de GTX-serie. Naast snellere algemene prestaties, bieden de kaarten ook ondersteuning voor de techniek 'ray tracing'.

Kaarten zorgen voor realistische, filmische lichteffecten

Bij ray tracing kan de videokaart live tijdens spelscènes lichtstralen weergeven op een realistische manier. Dat was tot nu toe een zeer intensieve taak voor videokaarten. In computeranimatiefilms wordt de techniek bijvoorbeeld al jaren gebruikt, maar doen gigantische computers soms uren per beeldje over het produceren van een ingewikkeld belichte scène.

De virtuele lichtstralen kunnen zich dankzij de nieuwe videokaarten gedragen zoals ze dat in het echt ook zouden doen. De lichtstralen reflecteren op realistische manier op water, door glas en op bijvoorbeeld halfspiegelende autodeuren. Ook moet ray tracing zorgen voor veel natuurgetrouwere schaduwen.

Prijzen vanaf 639 euro

De nieuwe games Shadow of the Tomb Raider, Battlefield V en Metro Exodus krijgen ondersteuning voor ray tracing of meer geavanceerde lichteffecten wanneer ze met een RTX-kaart worden gespeeld.

De nieuwe videokaarten worden door Nvidia zelf op de markt gebracht, daarnaast zijn er versies van fabrikanten Asus, EVGA, Gigabyte, MSI, PNY en Zotact. De kaarten zijn vanaf maandag vooruit te bestellen en worden vanaf 20 september geleverd.

Bij Nvidia is de RTX 2070 verkrijgbaar voor 639 euro, de RTX 2080 vanaf 849 euro en de RTX 2080 Ti voor 1.259 euro. Prijzen van de andere fabrikanten zijn nog niet bekend.