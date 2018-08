Pokémon Go blokkeert Android-gebruikers met volledige systeemtoegang

Dat meldt Android Police op basis van klachten op het XDA Developers-forum. Sinds de twee nieuwste updates blijkt Pokémon Go te onderzoeken of gebruikers root-toegang hebben ingeschakeld op hun Android-toestel.

Root-toegang staat standaard uitgeschakeld bij Android, maar gebruikers schakelen die in om bijvoorbeeld meer aanpassingen te kunnen doen aan hun toestel.

Root-toegang maakt het systeem echter ook onveiliger en laat gebruikers software installeren die valsspelen in games mogelijk maakt. In het geval van Pokémon Go proberen gebruikers bijvoorbeeld vals te spelen door op een toestel met root-toegang de gps-locatie kunstmatig te wijzigen, om zo Pokémons te vangen zonder rond te hoeven lopen.

Pokémon Go scant het geheugen van telefoons

De nieuwste Android-versies van Pokémon Go zoeken naar root-toegang door het geheugen van de telefoon te scannen. Als bestanden worden gevonden die lijken te wijzen op root-toegang, worden Pokémon Go-spelers geblokkeerd.

Die blokkade blijkt zelfs in werking te treden op telefoons die helemaal geen root-toegang hebben. Aanwezigheid van een bepaald bestand is al voldoende, bijvoorbeeld omdat gebruikers in het verleden wel root-toegang hebben gebruikt.

Gebruikers kunnen de blokkade alleen omzeilen door de bestanden van hun telefoon te verwijderen die Pokémon Go verdacht vindt. De app geeft niet aan welke bestanden dat zijn.

Pokémon Go is niet de enige app die gebruikers met een geroot toestel de toegang ontzegt. Ook apps van onder meer banken en andere populaire mobiele games willen geen gebruikers met root-toegang toelaten.