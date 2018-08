Amerikaanse rechter verbiedt valsspeelsoftware GTA Online

De man werd aangeklaagd door GTA-uitgever Take Two. Hij zou de software Menyoo en Absolute hebben verkocht, waarmee spelers van GTA Online ongeoorloofde veranderingen in het spel konden doorvoeren, meldt Reuters.

Zo konden spelers onder meer virtueel geld voor in het spel genereren, waarmee wapens en uitrusting kan worden gekocht. Normaal gesproken moeten spelers dat geld binnen het spel verdienen, of het met echt geld kopen. Ook konden spelers ongestoord anderen lastigvallen, door hun naam te wijzigen en zo rapportering te ontlopen.

Software bracht onherstelbare schade toe

Volgens de rechter zorgt de software van de man ervoor dat andere spelers ontmoedigd worden om GTA Online te spelen. Daarmee heeft de man Take Two onherstelbare schade aangebracht.

Ook is het volgens de rechter aannemelijk dat de man de auteursrechten van Take Two heeft geschonden. Take Two zelf zegt in zijn aanklacht op zijn minst 500.000 dollar (437.000 euro) te zijn misgelopen door de valsspeelsoftware.

De man krijgt een voorlopig verkoopverbod van zijn software opgelegd. Een hoge boete zou volgens de rechter geen zin hebben, omdat de aangeklaagde man werkloos zegt te zijn. De uiteindelijke uitspraak in de zaak volgt later.

GTA blijft erg veel geld opleveren

Take Two verdient nog steeds fors aan GTA Online, het multiplayeronderdeel van GTA V. De game verscheen in 2013 voor Xbox 360 en PlayStation 3, in 2014 voor Xbox One en PlayStation 4 en in 2015 voor Windows.

Toch was GTA V volgens marktanalist SuperData in 2017 nog steeds de bestverkochte game van het jaar. Begin 2018 was de game 90 miljoen keer verscheept. Uitgever Take Two wijt meerdere recente omzetstijgingen steeds aan het aanhoudende succes van GTA Online.