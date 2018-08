Online dienst Nintendo Switch start in september

Bezitters van de Nintendo Switch krijgen met het abonnement toegang tot online multiplayeropties in meerdere games, waaronder Splatoon 2 en Mario Kart 8 Deluxe. De games waren al langer gratis online te spelen.

De abonnees kunnen daarnaast Switch-versies van klassieke Nintendo-games downloaden, waaronder Super Mario Bros. 3 en The Legend of Zelda. Aan deze games worden ook online multiplayeropties toegevoegd.

Tot slot laat de abonnementsdienst gebruikers hun savegames opslaan in de cloud. Daarmee reageert het bedrijf op kritiek van veel Switch-bezitters. Omdat het niet mogelijk is om zelf een back-up te maken, verliezen spelers hun voortgang als de spelcomputer kapotgaat of kwijt is.

Het abonnement zal worden aangeboden voor 4 euro per maand of 8 euro per kwartaal. Een jaarabonnement kost 20 euro. Een exacte startdatum voor de online dienst is nog niet bekendgemaakt.