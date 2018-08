Games mogen in Duitsland voortaan hakenkruizen tonen

Dat heeft de Duitse Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) bepaald. Die organisatie beoordeelt games en andere media om er onder meer een minimumleeftijd aan te koppelen.

De USK keurde games lange tijd af als er hakenkruizen in getoond werden. Het is bij onze oosterburen al lange tijd verboden om nazisymboliek in het openbaar te tonen. Als een game niet door de USK goedgekeurd wordt, mag hij in Duitsland niet verkocht worden.

De USK heeft zijn beleid nu aangepast. Games worden voortaan hetzelfde beoordeeld als bijvoorbeeld films en boeken. Daarin is het voor onderwijs en bij kunst onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld bij het uitbeelden van de geschiedenis, wel toegestaan om hakenkruizen te laten zien.

Niet elke game met hakenkruizen en andere nazisymbolen zal automatisch goedgekeurd worden. De USK zal oordelen of een spel aan de wet voldoet, om te voorkomen dat de tekens voor bijvoorbeeld propaganda ingezet worden.

Makers van Wolfenstein voor de rechter

Het Duitse Hooggerechtshof bepaalde in 1998 dat de game Wolfenstein 3D in strijd met de grondwet handelde door nazisymboliek te tonen. Toen dacht de rechter dat games niet in aanmerking kwamen voor een uitzondering.

In 2014 werd een later vervolg op Wolfenstein wel in Duitsland uitgebracht, maar de game werd sterk aangepast om aan de richtlijnen van de USK te voldoen. Veel andere oorlogsgames werden sinds 1998 ook gecensureerd voor de Duitse markt.