Hoe No Man's Sky na twee jaar de beloofde game werd

Bij de introductie van No Man's Sky waren de verwachtingen hooggespannen. Het spel beloofde spelers een gigantisch universum bestaande uit 18 triljoen unieke planeten die allemaal te verkennen waren.

De planeten in het spel waren allemaal procedureel gegenereerd. Dat betekent dat ze niet een voor een door ontwikkelaars werden vormgegeven, maar dat een algoritme ze samenstelde.

Zo schotelde de ene planeet een levendige wereld voor met veel begroeiing en grazende wezens, terwijl een andere planeet kaal oogde met een extreem koud klimaat waar niets overleeft.

Aanvankelijk groot succes

De belofte van ontwikkelaar Hello Games en oprichter Sean Murray om in een gigantisch universum op verkenning te gaan en allerlei bijzondere werelden te ontdekken, trok veel mensen aan. In de eerste maand na uitkomen was No Man's Sky de meest gedownloade game in de PlayStation Store. Volgens ontwikkelaar Valve behoorde No Man's Sky bij de twaalf games die het meeste opbrachten op het pc-gamingplatform Steam. Steam Spy, dat onofficiële cijfers voor Steam biedt, meldde dat er dat jaar 823.000 exemplaren waren verkocht.

Toch duurde het niet lang voordat het spel een stortvloed aan kritiek over zich heen kreeg. Er bleek uiteindelijk weinig te doen en de graphics zouden ondermaats zijn. Ook werden elementen en gameplay repetitief bevonden. Gebouwen en wezens zouden eveneens te veel op elkaar lijken. Het eindproduct zou op geen enkele manier lijken op de game die in trailers en demonstraties te zien was.

In reviews behaalde No Man's Sky op review-verzamelsite Metacritic een beoordeling van gemiddeld een 7,1 op de PlayStation 4 en een 6,1 op de pc. Matige cijfers, maar spelers waren nog harder in hun oordeel.

Veel mensen wilden hun geld terug. Steam stond toe dat spelers een restitutie konden krijgen, zelfs al hadden ze tientallen uren gespeeld. Normaal moeten spelers binnen twee weken hun geld terugvragen op Steam. Ze mogen dan niet meer dan twee uur hebben gespeeld.

Beschuldigd van misleidende reclame

De aanvankelijke commotie rondom het spel leidde er zelfs toe dat de Britse advertentiewaakhond onderzocht of Hello Games zijn game met misleidende reclame in de markt had gezet. De ontwikkelaar zou vooraf functies hebben beloofd die niet in het spel aanwezig waren.

Er zou door Hello Games bijvoorbeeld zijn gehint naar de mogelijkheid om andere spelers in het spel op te zoeken. Dat kon destijds helemaal niet. Wel konden spelers zelf bezochte planeten en dieren een naam geven, zodat andere spelers dat konden zien als ze per toeval op dezelfde locatie zouden komen, al was die kans enorm klein.

Sony-topman Shuhei Yoshida sprak in een interview met Eurogamer eveneens over de controverse rondom No Man's Sky. Hij zei "genoten" te hebben tijdens het spelen van de game. "Maar ik snap de kritiek die Sean Murray (oprichter Hello Games, red.) krijgt, omdat het leek alsof hij meer mogelijkheden beloofde."

Volgens Yoshida was er geen goede promotiecampagne rond het spel. "Maar er was ook geen perswoordvoerder om Murray te helpen. Uiteindelijk is hij een indie-ontwikkelaar. Hij zegt functies voor No Man's Sky te blijven ontwikkelen, dus ik zie er naar uit om door te spelen."

Na twee maanden doorbrak Hello Games de stilte, toen het spel van een kleine update werd voorzien. De ontwikkelaar noemde de discussie rond het verschijnen van de game "intens en dramatisch". "We zijn stil geweest, maar jullie feedback wordt gehoord en zal bijdragen aan het verbeteren van de game."

Spelers haakten massaal af

Na de eerste maand nam het aantal spelers van No Man's Sky echter enorm af. Uit de Steam-ranglijsten valt af te lezen dat gemiddeld 37.000 spelers in augustus 2016 met No Man's Sky aan de slag waren. Een maand later waren dat er gemiddeld nog 2.200.

Pas een jaar later, in augustus 2017, nam het aantal spelers gedurende korte tijd weer iets toe. Aanleiding daarvoor was dat de game een grote update ontving, die een verhaallijn toevoegde waar spelers volgens de ontwikkelaar dertig uur mee bezig zouden zijn.

Ook werd een zeer beperkte coöperatieve modus toegevoegd. Spelers konden anderen als lichtbollen zien. De interactie was zeer beperkt en met de update kreeg Hello Games nauwelijks mensen terug aan boord die eerder waren afgehaakt.

Introductie van Next

Eind juli verscheen No Man's Sky Next: een enorme, gratis update voor de game. Next wordt bijna als een nieuwe start voor het spel gezien, omdat er zo veel is aangepast. Zo worden planeten op een nieuwe manier opgebouwd, wat resulteert in gevarieerde omgevingen, zoals hogere bergen en interessante grotsystemen. Ook is er meer kleurverschil en een diverser aanbod van flora en fauna.

Een grote verbetering is daarnaast de multiplayerfunctie. Spelers kunnen elkaar eindelijk online ontmoeten en samen op verkenning gaan.

Daarnaast zijn er meer verhaalmissies toegevoegd om spelers specifieke doelen te geven om te behalen en zijn er grote vrachtschepen aan het heelal toegevoegd voor aparte missies. Ook is het spel nu volledig in de derde persoon te spelen, kunnen mensen het uiterlijk van hun personage aanpassen en is de game grafisch opgepoetst.

Op de juiste weg

No Man's Sky maakt een opleving door. Gamewebsites zijn een stuk positiever over de game dan twee jaar geleden. IGN noemt No Man's Sky Next "een stap in de goede richting". PCWorld schrijft dat de update "veel dichter bij de game komt die mensen in 2016 werd beloofd" en Polygon noemt het een "verbluffende update".

In de basis is er overigens niet heel veel veranderd. Spelers moeten nog steeds eindeloos rondlopen om materiaal te verzamelen. Daarnaast blijft het beheren van de voorraden een constant probleem, met name omdat spelers maar weinig ruimte hebben om spullen mee te nemen.

Toch zijn ook spelers tevredener dan voorheen. Op Steam, waar mensen een recensie kunnen achterlaten op gekochte games, zijn de laatste ruim tienduizend reacties "erg positief". Gekeken naar alle recensies sinds het begin zijn de recensies inmiddels "verdeeld". De score werd voor de update nog als "negatief" bestempeld.

Murray vond het de moeite waard om een tweet te wijden aan de verbeterde recensies. "We zijn nu verdeeld, jongens".

"No Man's Sky is door een klein, zeer getalenteerd team gemaakt", zei Murray in een recent interview met Eurogamer. "Maar het gaat alleen om de controverse. Ik kon daar niet goed mee omgaan. Ik deed hetzelfde als wat ik vroeger deed toen ik op school gepest werd of toen ik voor vervelende bazen werkte. Ik stortte me op mijn werk en maakte games."

In het weekend nadat de update verscheen, waren op een bepaald moment bijna 100.000 mensen gelijktijdig online op Steam. Op dat platform verscheen No Man's Sky na de update ineens weer in de lijst van best verkochte games.