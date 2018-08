EA censureert naam knielende American football-speler in game

De game verschijnt pas op 10 augustus, maar meerdere journalisten hebben al een vroege versie om te spelen. Zij ontdekten dat de speler gecensureerd is.

De quarterback was al geen speelbaar personage in de game. EA baseert de spelers in de game op wie er professioneel actief zijn binnen de National Football League (NFL). Die bond heeft zich gedistantieerd van de speler.

Hoewel de quarterback niet speelbaar is in de game, werd hij wel bij naam genoemd in een van de muzieknummers. EA heeft zijn naam echter weggebliept, zodat zijn naam niet gehoord kan worden.

Kaepernick knielde tijdens het Amerikaanse volkslied voor een wedstrijd, uit protest tegen het politiegeweld. Op die manier vroeg hij om aandacht voor politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. De protestactie leverde hem in april de belangrijkste prijs van mensenrechtenorganisatie Amnesty International op.

'We hebben een fout gemaakt'

Het was volgens EA niet de bedoeling om Kaepernicks naam weg te bliepen in de game. "We hebben een fout gemaakt met onze Madden NFL-soundtrack", zegt een woordvoerder in een reactie op Gamasutra. "Onze medewerkers dachten dat we op geen enkele manier Colin Kaepernick in de game mochten gebruiken, terwijl dat niet opgaat voor de soundtrack."

EA belooft de fout recht te zetten met een update voor het spel. Het bedrijf hoopt die update uit te brengen voor het spel in de winkels ligt.